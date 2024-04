Avis provinciale di Ragusa, nel 2023 è cresciuto il numero delle donazioni

Attualità

I numeri comunicati durante l'assemblea provinciale che ha confermato come l'associazione continui a essere un soggetto fondamentale del sistema trasfusionale ibleo

L’Avis provinciale di Ragusa ha tenuto presso la sala conferenze “Saro Di Grandi“ la propria assemblea degli associati sul tema: La scelta che unisce. Donatori in rete per la salute universale. Il presidente Salvatore Poidomani, nella sua relazione, ha sottolineato gli ottimi risultati di missione conseguiti nel 2023: 45.282 donazioni, con un incremento di 851 unità di sangue (pari all’1’9%) rispetto all’anno precedente; 26.788 soci, che confermano il dato del 2022. Ha quindi evidenziato come l’associazione continui ad essere un soggetto fondamentale del sistema trasfusionale ibleo contribuendo ad assicurare la soddisfazione del fabbisogno di sangue sia nell’ambito della nostra azienda sanitaria sia relativamente agli obiettivi assegnati dalla programmazione regionale.