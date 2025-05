Bandiera blu, ecco i quattro Comuni della provincia di Ragusa che hanno ottenuto il riconoscimento

Attualità

Sono il capoluogo ibleo con Modica, Scicli e Pozzallo

La Foundation for Environmental Education (Fee) ha assegnato per il 2025 le Bandiere blu ai Comuni marittimi (246) e agli approdi turistici (84). La Sicilia conferma 14 bandiere, con due uscite e due nuovi ingressi. Tra i Comuni non riconfermati ci sono Ispica. A ricevere il riconoscimento a Roma i Comuni di Pozzallo (c’era il vicesindaco Raffaele Monte), Scicli (c’era il sindaco Mario Marino con l’assessore Vincenzo Giannone), Ragusa (c’era l’assessore all’Ambiente Mario D’Asta) e Modica (c’erano il sindaco Maria Monisteri e l’assessore Samuele Cannizzaro). Grande soddisfazione per la riconferma di un prestigioso riconoscimento.

