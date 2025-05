Bandiere blu in provincia di Ragusa, Confcommercio si complimenta con i Comuni che hanno raggiunto l’obiettivo

Attualità

Il presidente provinciale Manenti: "Tagliare traguardi sempre più prestigiosi sul fronte dell'incoming turistico"

Il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti (nella foto), a nome dell’intero sistema ibleo, si complimenta con le amministrazioni comunali di Ragusa, Modica, Pozzallo e Scicli per avere conquistato, anche quest’anno, l’ambito traguardo della bandiera blu rilasciata dalla Fee Italia. “E’ un aspetto che consideriamo cruciale – afferma Manenti – perché si possa migliorare sempre di più l’aspetto legato all’accoglienza. Grazie a questo riconoscimento, con l’auspicio che tutte le altre realtà possano fare sistema, l’obiettivo è quello di arrivare a tagliare traguardi di prestigio sul fronte dell’incoming turistico. Abbiamo tutte le carte in regola per fare in modo che ciò avvenga”.