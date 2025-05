Bandiere blu in provincia di Ragusa, Ispica non c’è più

Attualità

Oggi a Roma la cerimonia di consegna per i Comuni del capoluogo, di Modica, di Scicli e di Pozzallo

Assegnate anche per il 2025 le bandiere blu, il prestigioso riconoscimento che, in base ad una serie di parametri, viene assegnato dalla Fee per le spiagge italiane. E se nel 2024 erano ben 5 i comuni della provincia di Ragusa che si potevano fregiare del vessillo, quest’anno non viene riconfermata Ispica che, di fatto, la perde. La notizia era nell’aria da qualche giorno ma ora c’è il crisma dell’ufficialità. Questa mattina la consegna a Roma. Per il 2025 sono state confermate dunque le spiagge di Ragusa, di Modica, Scicli e Pozzallo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA