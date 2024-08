Bandiere blu, lilla e verde: arrivano 187mila euro per sette Comuni della provincia di Ragusa

Attualità

Le risorse economiche dalla Regione serviranno per la promozione turistica e la valorizzazione delle risorse del territorio

L’Assemblea regionale siciliana, in sede di approvazione della Finanziaria, ha stanziato la somma di 1.250.000 euro che saranno ripartiti dall’assessorato agli Enti Locali ai Comuni Siciliani che si fregiano dei riconoscimenti Bandiera Blu, Bandiera Lilla, Bandiera Verde, Plastic Free e Borgo d’Italia. La provincia di Ragusa ottiene la cospicua somma di 187mila euro per sette comuni beneficiari: Ragusa, Modica, Ispica, Pozzallo, Scicli, Vittoria e S.Croce. Nel dettaglio Ragusa ottiene 49.874 euro dai riconoscimenti Bandiera Blu (44.409) e Bandiera Verde (5.465). Modica ottiene 46.334 euro dalla Bandiera Blu (34.813) e Bandiera Lilla (11.520). A Pozzallo vanno 21.671 suddivisi in 18.200 euro come Bandiera Blu e 3471 come Bandiera Verde. Ispica ottiene tre riconoscimenti diversi da Bandiera Blu (16.913), Verde (3373) e Lilla (4746) per un totale di 25.033. Vittoria, Scicli e S.Croce ottengono rispettivamente 5098, 3761 e 3180 euro dalla Bandiera Verde. Infine Monterosso Almo riceverà 32.176 euro dalla ripartizione per i Comuni che si fregiano del titolo di Borgo d’Italia.