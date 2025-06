Bando “Sto a Ragusa”, la consigliera Caruso presenta interrogazione: “Ma questo strumento serve davvero a qualcosa?”

Attualità

Nel mirino continua a esserci l'assessore allo Sviluppo economico Giorgio Massari

Dopo la pubblicazione, martedì scorso, della graduatoria definitiva del bando “Sto a Ragusa 2025” da parte dell’assessorato allo Sviluppo economico del Comune – che ha ammesso al finanziamento tre progetti –, la consigliera comunale Rossana Caruso (nella foto) ha protocollato un’interrogazione per chiedere trasparenza e una valutazione concreta sull’impatto effettivo dell’iniziativa sul tessuto imprenditoriale locale. Il bando, promosso e finanziato dall’ente comunale, nasce con l’intento di favorire l’insediamento di attività economiche nel centro storico della città. Tuttavia, a fronte delle dichiarazioni ottimistiche rilasciate dall’amministrazione, non risultano disponibili dati pubblici che consentano di comprendere se e quanto tali fondi abbiano realmente sostenuto lo sviluppo imprenditoriale.

“Chiedo di conoscere tutte le aziende che negli anni hanno partecipato al bando – dice Caruso – hanno ricevuto il contributo ma soprattutto verificare se queste aziende sono ancora in vita, se si è fatto un monitoraggio successivo all’erogazione dei contributi. Insomma, capire se questa goccia nell’oceano è utile o serve solo a fare proclami. È opportuno verificare il numero, la tipologia e il settore di appartenenza delle aziende beneficiarie, nonché l’eventuale continuità e sopravvivenza delle stesse nel tempo”.