Barbara D’Urso è stata a cena a Pozzallo

Attualità

La popolare conduttrice tv ha cenato in uno dei locali più prestigiosi della cittadina marittima

La Valata, locale di Pozzallo, ha avuto l’onore di accogliere una stella del grande schermo: Barbara D’Urso. La celebre conduttrice ha scelto la città marittima per una cena speciale, deliziando il suo palato con le prelibatezze della cucina siciliana. Non è la prima volta che Barbara d’Urso esprime il suo profondo legame con la Sicilia. In passato, ha trascorso diverse vacanze nella regione, affascinata dalla sua bellezza e dalla sua cultura. Ieri sera, durante la cena alla Valata, la conduttrice ha ribadito il suo amore per questa terra, dichiarandosi sempre più conquistata dai suoi sapori e dai suoi paesaggi.