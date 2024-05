Basket, il comisano Mattia Ceccato campione d’Italia Under 19 con l’Olimpia Milano

Sport

Ha fornito un ottimo contributo alla causa pur essendo ancora 17enne. Su di lui riflettori puntati trattandosi di un talento di cui si sentirà ancora parlare

Il comisano Mattia Ceccato, figlio d’arte, ha conquistato lo scudetto con l’Olimpia Milano nella categoria Under 19 Eccellenza. L’Olimpia Under 19 corona una stagione mostruosa vincendo lo scudetto battendo Derthona 95-82 al termine di una finale dominata 40 minuti su 40 senza mai correre rischi. Ceccato (nella foto), seppur 17enne, ha aiutato il gruppo in attesa della sua chance con i parietà. Inoltre, ha giocato a Mannheim con la Nazionale Under 18 pur essendo più giovane degli altri. In questa finale, è stato notevole, 8.9 punti di media, il 62.9% da due.