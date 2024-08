Beach volley a Marina di Modica, ecco le finali

Sport

Pomeriggio ricco di emozioni per la terz'ultima tappa del campionato italiano maschile e femminile

Lupo-Zaytsev vs Bonifazi-Benzi e Frasca-Gradini vs Benazzi-Lantignotti le finali del campionato italiano di beach volley a Marina di Modica

Pomeriggio di finali a Marina di Modica per la terz’ultima tappa del campionato italiano di beach volley maschile e femminile. Le due finali scatteranno sul campo centrale alle 17 con la finale femminile tra Frasca-Gradini e Benazzi-Lantignotti. A seguire si sfideranno, per la finale maschile, Daniele Lupo-Ivan Zaytsev contro Davide Benzi-Carlo Bonifazi.

FINALI MASCHILI. Una domenica che difficilmente gli appassionati di beach volley dimenticata. Nella mattinata le gare per l’accesso in semifinale avevano premiato gli azzurri Michael Burgmann e Raoul Acerbi, vittoriosi su Spadoni-Luisetto, e Davide Benzi-Carlo Bonifazi, campioni d’Italia in carica, su Ulisse-Bellucci.

Nelle semifinali – sul campo centrale – Daniele Lupo e Ivan Zaytsev superavano proprio gli azzurri Burgmann e Acerbi. Nonostante il grande caldo, il pubblico è stato straripante. Particolarmente apprezzata la skyball di Daniele Lupo che è stata medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio. Sul campo Corallo al termine di tre set combattutti staccavano il pass per la finale Benzi-Bonifazi su Sacripanti-Titta.