Blackout a Marina di Ragusa, Firrincieli chiede l’accesso agli atti

Il consigliere comunale pentastellato sollecita la verifica dell'interlocuzione formale tra Comune e la società di distribuzione dell'energia elettrica

“Blackout a Marina, al di là dei soliti tentativi di rabbonire le masse operati scientificamente dal sindaco Cassì, c’è qualcosa che non quadra. Ecco perché, nella qualità di consigliere comunale, nell’espletamento del mio mandato elettivo e in seno alle prerogative che lo stesso esprime, ho chiesto di ricevere tutta la corrispondenza da luglio 2018 a oggi tra il primo cittadino e l’assessorato di riferimento da un lato e la società Enel distribuzione dall’altro, il tutto in relazione al potenziamento dell’erogazione di energia elettrica nella frazione di Marina di Ragusa”. A comunicarlo è il consigliere comunale del movimento Cinque stelle Sergio Firrincieli.