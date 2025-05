Bodybuilding, affermazione speciale per il ragusano Andrea Schembri

Sport

Ha raggiunto il dominio assoluto nella categoria Hpzero nell'ambito del 5° torneo del Sud

Grande successo per l’atleta ragusano Andrea Schembri (nella foto) che lo scorso 3 maggio ha raggiunto il dominio assoluto nella categoria Hpzero di bodybuilding nell’ambito del 5° torneo del Sud. La gara era qualificante per accedere al campionato assoluto 2025.

Schembri è conosciuto anche per essere un influencer che realizza video divertenti, in siciliano, su Instagram. Al termine del torneo ha conquistato due primi posti e due primi assoluti.

In un video Schembri ha ringraziato i suoi follower, che chiama “spartani” dichiarando: “Grazie mille per il vostro supporto. Senza di voi non ce l’avrei mai fatta a vincere in una Federazione così importante, la Wabba. Si tratta di una delle federazioni più importanti al mondo che quest’anno compie cinquant’anni. Vincere lì è stato per me importante ed è stato bellissimo. Ho vinto due categorie e due assoluti. Questo è soltanto il primo passo, perché questa gara mi ha dato l’accesso diretto ai Campionati Assoluti d’Italia che si terranno il 25 maggio a Perugia. La preparazione quindi continua”.