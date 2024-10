Bonus una tantum ai lavoratori dipendenti, l’Ebt Ragusa chiarisce quali sono le ultime novità

Economia

Ecco chi potrà beneficiare del provvedimento

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al bonus di 100 euro da corrispondere una tantum, per l’anno 2024, ai lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari. Il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni: abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, a prescindere dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato); abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale; abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del Tuir, percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Tuir.

“E’ stato altresì chiarito – sottolineano dal consiglio direttivo (nella foto) dell’Ebt Ragusa presieduto da Gregorio Lenzo – che non possono beneficiare del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del Tuir. L’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e viene riproporzionata nel quantum in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024. Il bonus è riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore dipendente, unitamente alla tredicesima mensilità. A tal fine, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il beneficiario deve attestare, per iscritto, di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, nonché la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame”.