Cadavere in mare tra Cava d’Aliga e Costa di Carro

Cronaca

Nessuna ipotesi per il momento è esclusa

Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Scicli. Questa mattina, tra le acque di Costa di Carro e Cava d’Aliga, è stato rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Sono stati i vigili urbani di Scicli, il personale della Capitaneria di porto di Pozzallo e i carabinieri i primi a intervenire sul posto dopo la segnalazione. Le operazioni iniziali hanno riguardato il recupero della salma. Secondo le prime informazioni, il decesso sembrerebbe essere avvenuto da diversi giorni. Le condizioni del corpo, infatti, indicano che è rimasto in acqua per un periodo prolungato, rendendo difficile l’immediata identificazione. Identificare la vittima si sta rivelando particolarmente complicato. Lo stato di decomposizione avanzata impedisce, al momento, di determinare se il cadavere appartenga a un cittadino extracomunitario. Le autorità stanno esaminando ogni possibile pista, ma per ora l’identità rimane sconosciuta. Le forze dell’ordine stanno lavorando per raccogliere ogni possibile indizio che possa fare luce su questo drammatico evento.

