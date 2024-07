Campionato mondiale Ilca 4, il Circolo velico Kaucana ottiene un bronzo con Gilda Nasti a Viana do Castelo in Portogallo

Sport

Il campo di regata è risultato molto difficile per via dell'instabilità del vento

Si è concluso a Viana do Castelo in Portogallo il campionato mondiale “Ilca 4 Youth World Championships” con ben 430 atleti, suddivisi tra 280 ragazzi provenienti da 46 nazioni e ben 150 ragazze da 42 nazioni. Della delegazione italiana, la più numerosa di tutti gli altri paesi con 38 atleti nella categoria maschile e 17 in quella femminile, ben tre atleti appartengono al Circolo velico Kaucana: Lucrezia Micieli, Gilda Nasti e Gianmarco Livoti.

Una lunga e intensa trasferta, dal 22 al 30 giugno, per i tre timonieri iblei accompagnati dal coach Giovanni Magliulo, in una delle più belle e raffinate città del Portogallo, una città protesa sull’Atlantico con una delle più belle spiagge dello Stato. E proprio l’oceano ha determinato, durante il lungo campionato, condizioni fortemente variabili: da vento teso e onda oceanica lunga e formata a condizioni di vento leggero o addirittura assente. Di conseguenza il campo di regata è stato molto difficile per via dell’instabilità del vento ma anche della corrente di marea che caratterizza questa costa, condizioni, però, molto simili a quelle presenti sul litorale ragusano e quindi ben note agli atleti Cvk. Con vento parallelo alla costa, questi ultimi si sono trovati a loro agio e sono riusciti ad esprimere il loro massimo potenziale senza risparmiarsi: al termine i risultati per il sodalizio ibleo non si fanno attendere e l’atleta più giovane, Gilda Nasti, torna a casa con la medaglia di bronzo U16, concludendo davanti alla campionessa del mondo Optimist 2023, Maria Luisa Silvestri del Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Ma c’è grande soddisfazione anche per Lucrezia Micieli, che ha dato prova di grande carattere, terminando anche una prova parziale in terza posizione e chiudendo in 35esima posizione. Meritoria di menzione anche la prova di Gianmarco Livoti, che, pur avendo gareggiato in una flotta maschile numerosa e di grande qualità, è riuscito a chiudere in top 100 su 277 atleti.