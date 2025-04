Carambola di auto sulla Vittoria-Comiso

Cronaca

Solo feriti lievi ma circolazione veicolare interrotta per ore

Carambola di auto sulla Ss 115 Comiso-Vittoria. Un incidente stradale si è verificato poco prima di pranzo, nella giornata odierna. Traffico interrotto per 2 ore per i rilievi condotti dai carabinieri della Stazione di Comiso e della Compagnia di Vittoria. Non si registrano feriti seri. Solo qualche escoriazione per i conducenti di due auto. La rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza del manto stradale ha prodotto un effetto domino per quanto riguarda il rallentamento dell’arteria viaria (foto Franco Assenza)

