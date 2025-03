Carnevale giarratanese, è andata in archivio una festa coinvolgente

Società

Sono state giornate intense e che hanno regalato momenti di allegria e spensieratezza

Allegria, musica e colori. Sono stati gli elementi distintivi del Carnevale giarratanese 2025 che, ancora più che negli anni scorsi, ha saputo centrare il bersaglio. I gruppi che hanno partecipato, in tutto undici, hanno trattato i temi più svariati, ispirandosi a vari personaggi, tra quelli più noti e conosciuti, dando libero sfogo alla fantasia e al divertimento. Ma è stato, soprattutto, il Carnevale delle famiglie che hanno saputo coinvolgere i propri figli in una pratica costruttiva e, soprattutto, sono riusciti a sviluppare il senso dello stare assieme che, in una piccola comunità come quella di Giarratana, costituisce sempre un valore aggiunto.