Case popolari a Pozzallo, il Tar rigetta l’istanza cautelare dei residenti

Attualità

Galazzo attacca: "A due mesi dall'ordinanza di sgombero, tutto tace. Il sindaco prenda una decisione"

“Con ordinanza emessa il 31 maggio il Tar di Catania ha rigettato l’istanza cautelare avanzata da un gruppo di cittadini titolari di alloggi Iacp, raggiunti il 19 aprile 2024 dalla ordinanza di sgombero per asseriti motivi di pubblica incolumità. Per la sentenza è stata fissata l’udienza del 24 ottobre”. A comunicarlo l’avv. Enzo Galazzo, già candidato sindaco in contrapposizione all’attuale primo cittadino, Roberto Ammatuna.