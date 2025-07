Cassì e il gradimento in flessione, Ragusa in movimento: “Sbagliate le scelte di questa amministrazione”

Politica

Il presidente dell'associazione politico culturale Mario Chiavola: "Troppi i punti del programma elettorale che non sono stati rispettati"

“Il re è nudo. I dati parlano chiaro. Il gradimento di Cassì è in caduta libera. In due anni perdere il 7% di gradimento non è affare da poco. Significa che c’è qualcosa che non va. La città se n’è accorta. Il sindaco un poco meno perché continua a dichiarare che va bene così. Ma va bene così che cosa esattamente?”. Lo afferma il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola (nella foto), secondo cui questo segnale è fin troppo evidente riguardo a scelte che non sono state apprezzate dai cittadini.