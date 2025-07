Cassì in Forza Italia, il segretario provinciale ibleo Giancarlo Cugnata: “Il nostro partito continua a crescere”

Politica

"Tutto ciò ci conforta sul lavoro svolto. Siamo davvero la casa dei moderati"

“Tutto come concordato. Giovedì scorso, in un incontro avvenuto a Palermo, alla presenza del coordinatore regionale Marcello Caruso, presente pure una delegazione iblea del partito, era stato definito il percorso dei nuovi ingressi in Forza Italia. Ed è stato corretto che il primo, così come voluto dal segretario nazionale Tajani, fosse, così come poi in effetti avvenuto, quello dell’amico onorevole Nino Minardo e, dunque, a seguire quello di altre personalità come il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì”.