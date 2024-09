Casuzze (Santa Croce Camerina), 44 tartarughine ritrovano la via del mare (video)

Attualità

Il miracolo della vita si è ripetuto ancora una volta oggi lungo la costa iblea

Lo spettacolo della vita è andato in scena, ancora una volta, lungo la costa iblea. Stavolta, a fare da cornice all’evento, la spiaggia di Casuzze dove sono venute alla luce alcune tartarughe Caretta caretta. Numerosi i curiosi che hanno assistito al “parto” e che hanno incoraggiato le piccole a raggiungere il mare, con l’assistenza della biologa Oleana Prato. I volontari hanno tolto lo strato di sabbia bagnata superficiale per favorire il transito delle tartarughine. Sono 44 in tutto quelle venute alla luce anche se 2 tra queste sono state trattenute per le analisi e saranno liberate nella giornata di domenica. “Una vera e propria meraviglia – hanno commentato alcuni dei presenti – assistere a questo miracolo della natura”.

