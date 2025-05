Catamarano Marina di Ragusa-Malta, c’è una data d’avvio del servizio

Attualità

Il 18 maggio dovrebbe prendere il via il servizio di linea con partenze nei giorni di mercoledì, venerdì, sabato e domenica dall'isola dei Cavalieri e dalla frazione rivierasca iblea nei giorni subito dopo

Dal prossimo 18 maggio la neonata compagnia di navigazione Ragusa Xpress avvierà il suo tanto atteso nuovo collegamento fra Malta e la Sicilia. Lo riporta Shipping Italia, il quotidiano online del trasporto marittimo. Il servizio sarà operato con un catamarano di 51 metri che porta lo stesso nome della società e potrà trasportare ad ogni viaggio fino a 400 passeggeri e 18 veicoli in circa 40 minuti di tempo. Alcune prime prove tecniche si erano già tenute nel 2023 e nel 2024, le ultime lo scorso autunno, e il collegamento avrebbe dovuto essere già attivo in un primo tempo dal mese di giugno 2023. Lo stesso anno a gennaio si era poi parlato di un avvio entro l’estate 2024 mentre infine quest’anno i tempi per un avvio del collegamento sembrano essere maturi. Altro segnale in questo senso sono alcuni annunci per il reclutamento di personale di bordo apparsi a partire da fine marzo.

Sul sito web dell’azienda si legge: “Siamo quasi pronti a mollare gli ormeggi! Siamo quasi pronti a salpare e ad iniziare fantastici viaggi tra Malta e Marina di Ragusa”.

Ad alcuni operatori la compagnia avrebbe già comunicato che inizierà il servizio di linea il 18 maggio con partenze nei giorni di mercoledì, venerdì, sabato e domenica da Malta e da Marina di Ragusa nei giorni subito dopo. Dal 30 giugno invece le corse dovrebbero salire a una frequenza giornaliera con doppia corsa prevista nei giorni di lunedì, venerdì e domenica.

Questo nuovo collegamento veloce tra le due isole dal porto turistico ragusano – che va ad aggiungersi al servizio attivo da anni della Virtus Ferries dal porto di Pozzallo – a questo punto è atteso a breve, dopo che saranno perfezionate le ultime autorizzazioni necessarie.