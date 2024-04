Cateno De Luca a Vittoria: “Pronti per la sfida delle Europee”

Politica

Presentato il nuovo coordinatore cittadino di Sud chiama Nord: è Alessandro Occhipinti

Un messaggio chiaro quello lanciato da Cateno De Luca a Vittoria in vista delle prossime elezioni europee: “Non sono un semplice momento di competizione, ma una vera e propria sfida per chi aspira come noi a scacciare gli abusivi da palazzo d’Orleans. Le elezioni europee ci offrono l’opportunità di portare le nostre istanze in Europa e verificare al contempo anche la bontà del nostro operato sul territorio.

Ciascuno di voi ha la responsabilità del risultato”. De Luca, accompagnato dal coordinatore regionale Danilo Lo Giudice e dal coordinatore provinciale Paolo Monaca, ha prima incontrato il sindaco Francesco Aiello, con cui si è confrontato sulle problematiche più impellenti del territorio, a cominciare da quella agricola, e poi ha tenuto una conferenza stampa al B-Side di via Cavour, presenti, tra gli altri, l’assessore comunale Cesare Campailla e la consigliera comunale Rosetta Noto, per presentare il nuovo coordinatore cittadino, Alessandro Occhipinti. “Sono orgoglioso – ha sottolineato quest’ultimo – di rappresentare e portare avanti il progetto di questo movimento che può migliorare le sorti della nostra Sicilia. La politica è partecipazione: è il segnale principale che arriva da Vittoria. Ci impegneremo a fare del nostro meglio”.