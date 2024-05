Cateno De Luca in tour anche in provincia di Ragusa

Politica

Ecco quali sono gli appuntamenti previsti nel corso della giornata di domani

Il tour di Cateno De Luca, in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, toccherà anche la provincia di Ragusa. Il camper della Libertà arriverà domani, mercoledì 29 maggio, nell’area iblea per illustrare quali gli obiettivi e i programmi della lista Libertà. A darne comunicazione il coordinatore provinciale di Sud chiama Nord, Paolo Monaca. Questi gli appuntamenti della giornata. Alle 12, a Ragusa, all’hotel Montreal di via San Giuseppe 14, in centro storico, è stata indetta una conferenza stampa nel corso della quale Cateno De Luca risponderà alle domande dei giornalisti. Alle 13,30, poi, è previsto, a Vittoria, un incontro presso l’azienda agricola Fratelli Salsetta in contrada Alcerito. Alle 17,30, a Comiso, al teatro Naselli, il leader della lista Libertà terrà un comizio.