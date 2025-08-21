A Caucana frazione marinara di Santa Croce un bimbo muore annegato nella piscina di una casa privata

la tragedia

Il macabro ritrovamento sarebbe stato fatto dalla nonna. Indagano le forze dell'ordine

Tragedia a Caucana. Un bambino dell’età di 2 anni (compiuti il 10 luglio scorso) è morto questa mattina nella piscina fuori terra, di quelle prefabbricate, di una casa privata. Il macabro ritrovamento è stato fatto dalla nonna. Il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei familiari. Gli operatori del 118 che si sono recati nell’abitazione hanno provato più volte a rianimare il bambino ma senza successo. Non si è potuto fare altro se non prendere atto del decesso.

Il piccolo è Raffaele Sallemi, figlio di Luigi, nipote di Raffaele Sallemi, titolare del frantoio omonimo che si trova a Comiso. Quindi, imprenditori molto noti in questo ambito e non solo. La mamma è Federica Pirrè La Terra. Sul posto le forze dell’ordine per appurare quello che è accaduto. Indagini condotte dai carabinieri di Ragusa e Santa Croce.

La tragedia si è consumata poco prima di mezzogiorno, in un’abitazione dove la famiglia stava trascorrendo le vacanze: il piccolo si sarebbe allontanato, raggiungendo la piscina fuori terra – montata nella veranda dell’abitazione – e arrampicandosi sui gradini sarebbe poi caduto in acqua.

“La comunità di Comiso – sottolinea il sindaco Maria Rita Schembari in lacrime – è ancora una volta ammutolita e sconvolta da questa impronunciabile tragedia. Ringrazio il mio amico e collega di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, per la sua sensibilità”.

Il primo cittadino camarinense, infatti, ha deciso di sospendere ogni iniziativa ricreativa in segno di lutto. “La tragedia di Caucana – scrive Dimartino in un post sui social – colpisce tutta la nostra comunità. La scomparsa così tragica di un bimbo di due anni impone rispetto e silenzio. Per questa ragione gli eventi in programma questa sera sono annullati: il Carnevale Estivo é rinviato al 28 agosto, TeatroMare rinviato a data da destinarsi. Mi stringo al dolore dei familiari del piccolo, originari di Comiso, inviando a nome di tutta Santa Croce le più sentite condoglianze e un abbraccio colmo di affetto va a loro e a tutta la comunità comisana” (notizia in aggiornamento).