Cava D’Aliga, naufraga il peschereccio “La Lupa” a causa della Lupa di mare

Attualità

L'episodio si è verificato la notte scorsa. Nessun danno all'equipaggio

Il peschereccio “La lupa”, iscritto nel registro delle imbarcazioni della Capitaneria di porto di Pozzallo e componente della flotta peschereccia di Scoglitti, è naufragato la notte scorsa nella zona di mare antistante la località di Cava D’Aliga, incagliandosi nella scogliera e rimanendo incastrato su un lato.

L’incidente, che per fortuna non ha provocato alcun danno all’equipaggio, si sarebbe verificato a causa della Lupa, una nebbia che si forma di colpo, per la differenza di temperatura tra l’aria e l’acqua. Una strana casualità che accomuna il nome del motopesca, con il nome del fenomeno naturale (foto Assenza).

