Cava D’Aliga, persona dispersa in mare: avviate le ricerche

Attualità

Avviate le ricerche dopo che è stata avvistata una imbarcazione a circa tre miglia dalla costa senza nessuno a bordo

Dal tardo pomeriggio sono in corso le ricerche di una persona dispersa nel mare di Cava D’Aliga. L’allarme è stato lanciato quando è stata avvistata un’imbarcazione a circa 3 miglia dalla costa senza nessuno a bordo e si pensa che una persona potrebbe essere caduta in mare. Sul posto è intervenuto l’elicottero dei vigili del fuoco proveniente da Catania e una motovedetta della capitaneria di porto di Pozzallo con a bordo dei sommozzatori per le ricerche nel mare tra Cava D’Aliga e Bruca.

