Cava d’Aliga, revocato il divieto di balneazione in via del Mare

Attualità

L'ordinanza sindacale dopo le ultime analisi di laboratorio di Iblea Acque

Con ordinanza sindacale è stato revocato il divieto di balneazione in via del Mare a Cava d’Aliga (nella foto). Le ultime analisi di laboratorio di Iblea Acque sulle acque marine nello specchio d’acqua di via del Mare hanno confermato che non vi sono elementi inquinanti. Il sindaco ha perciò revocato la precedente ordinanza di divieto di balneazione del 13 luglio scorso.

