Cava D’Aliga (Scicli), salva una coppia di genovesi che in mare ha rischiato di annegare

Cronaca

L'eroe del momento è Alessio Di Martino che ha dimostrato parecchio sangue freddo

Frazioni di secondo, attimi in cui si fa la differenza: nessuna esitazione a precipitarsi in soccorso appena resosi conto che in mare qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Una coppia di Genova in difficoltà è stata salvata a Cava d’Aliga; merito della grande reattività e audacia mostrate da uno sciclitano.

Le due persone soccorse, un uomo e una donna, hanno iniziato a dimenarsi in acqua, faticando a rimanere a galla, probabilmente a causa delle forti correnti. Movimenti sospetti che sono stati notati immediatamente dal bagnante intervenuto dalla riva. Si è tuffato immediatamente, raggiungendo prima la signora. Ha poi richiamato l’attenzione delle altre persone in spiaggia per soccorrere anche l’uomo. Tutto è andato per il verso giusto.

Chi è intervenuto in soccorso della coppia ha un nome e cognome: Alessio Di Martino. È stato riconosciuto da alcuni bagnanti che si trovano in spiaggia, durante quei momenti particolarmente concitati. “Solo istinto, niente di più – dichiara – Un dovere intervenire, qualora si abbiano le possibilità, in casi di emergenza. Non ci ho pensato due volte a precipitarmi ad aiutarli. La mia è stata una reazione immediata; a un tratto i miei occhi si sono focalizzati sulla coppia; ho subito percepito una situazione di pericolo. I due erano in evidente difficoltà. In pochissimi secondi ero già in acqua”.