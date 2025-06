Cava d’Aliga (Scicli), scontro auto-bici: ricoverato in ospedale un ciclista di 53 anni

Cronaca

L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi. L'uomo non è in gravi condizioni

Un ciclista ragusano di 53 anni è rimasto ferito nell’impatto con una autovettura. Per lui escoriazioni in varie parti del corpo, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. L’incidente si è verificato oggi poco dopo le 13 e ha visto coinvolti due mezzi: una Fiat Punto alla guida della quale c’era un giovane di Scicli di 23 anni ed una bici alla cui guida c’era il cinquantenne ragusano. Teatro dell’impatto la strada provinciale alle porte di Cava d’Aliga, proprio nei pressi del bivio di ingresso con la frazione di Bruca. Il ferito è stato trasportato con l’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. sul posto una pattuglia della polizia locale di Scicli per rilevare l’incidente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA