Cava d’Ispica, il “Giardino di Baravitalla” devastato dai vandali

Attualità

Era un luogo di ristoro all'interno della zona paesaggistica. Ora è ridotto in pessime condizioni

Era nato qualche anno fa con l’intento di strappare la zona archeologica dall’incuria, dall’abbandono e dall’azione dei vandali, ma è durato poco: anche “Il Giardino di Baravitalla” (nella foto), nella splendida cornice di Cava d’Ispica, ha finito per fare la stessa fine. Palizzate divelte, finestre frantumate, porte sfondate, erbacce, rifiuti e chi più ne ha più ne metta. Suscita tristezza la desolazione del luogo, che testimonia come sia miseramente naufragato il progetto ideato qualche anno fa dal Movimento Azzurro, con il sostegno del Libero consorzio comunale di Ragusa, della Sovrintendenza e del Comune di Modica, volto a valorizzare i luoghi e i percorsi archeologici, con una sorta di punto di ristoro dove riposarsi, ammirare il paesaggio, chiacchierare con gli amici.