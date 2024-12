Cava Ispica, iniziati i lavori di messa in sicurezza dei percorsi pedonali-turistici

Attualità

L'attività è stata resa possibile grazie a una variazione di bilancio approvata all'Ars per l'ammontare di 152mila euro

Sono partiti ufficialmente questa settimana i lavori di messa in sicurezza dei percorsi pedonali – turistici all’interno del Parco Archeologico di Cava Ispica. Gli interventi che comprendono la sostituzione della staccionata esistente ammalorata, la sistemazione dei camminamenti ai siti archeologici, la sistemazione dei muri a secco, la potatura di alberi e scerbatura di erbacce, la sistemazione dei locali uffici, sono resi possibili grazie ad una variazione di bilancio approvata in Parlamento, da 152.507 euro che è stata voluta fortemente dall’onorevole Ignazio Abbate.