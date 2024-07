Celebrati i Ragusani nel mondo, serata finale in piazza Libertà

Società

Un vero e proprio tributo all'identità e all'orgoglio di una terra ricca di storie straordinarie

Ancora una volta una serata straordinariamente ricca di emozioni quella vissuta ieri sera in piazza Libertà a Ragusa per la 29esima edizione del Premio “Ragusani nel Mondo” per dare un grande abbraccio ai ragusani sparsi nel globo e per celebrare e premiare alcune storie di successo dinnanzi ad un affettuoso e caloroso pubblico composto da migliaia di persone. Un vero e proprio tributo all’identità e all’orgoglio di una terra ricca di storie straordinarie. I premiati di quest’anno sono stati accolti da affettuosi applausi ma anche dal senso di orgoglio e comunità che caratterizza il premio promosso dall’associazione “Ragusani nel Mondo”.

Quest’anno i riconoscimenti sono andati a sei premiati d’eccellenza. Guglielmo Iozzia, ingegnere biomedico originario di Santa Croce Camerina (collegato dall’Irlanda), è stato premiato per il suo contributo nel campo dell’intelligenza artificiale applicata alla ricerca di vaccini. Orazio Caffo, rinomato chirurgo oncologico originario di Modica, ha ricevuto un riconoscimento per la sua dedizione nella lotta contro il cancro e per il suo ruolo di direttore di Oncologia Medica all’Ospedale Santa Chiara di Trento. Ignazio Tasca, medico chirurgo originario di Scicli, è stato premiato per le sue eccellenze in otorinolaringoiatria e per la sua direzione all’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ausl di Imola. Corinna Carbone, manager nel settore delle risorse umane originaria di Ragusa, è stata riconosciuta per il suo impegno nella sostenibilità ambientale negli Stati Uniti. Antonio Noto, sociologo e sondaggista, originario di Chiaramonte Gulfi, ha ricevuto il premio per il suo significativo contributo nelle ricerche di mercato e nei sondaggi di opinione. Infine il premio per l’azienda di successo che opera nel territorio ibleo è andato quest’anno ad Argo Software, azienda leader nella progettazione di soluzioni informatiche per il settore scolastico, premiata per la sua innovazione e qualità.

Il presidente dell’associazione “Ragusani nel Mondo” Salvatore Brinch, il presidente onorario Franco Antoci e il direttore Sebastiano D’Angelo, hanno espresso il proprio compiacimento per questa importante edizione dando già appuntamento al prossimo anno quando si celebrerà il trentennale della manifestazione ormai attesissima e divenuta occasione per coniugare cultura, spettacolo e promozione del territorio. La serata, condotta dai giornalisti Salvo Falcone e Caterina Gurrieri, è stata trasmessa in diretta streaming sui canali social dell’associazione “Ragusani nel Mondo”, sull’emittente televisiva regionale “Video Regione” e sul quotidiano d’informazione “ragusaoggi.it” raggiungendo così un vasto pubblico anche oltre i confini della piazza. Numerosi momenti di spettacolo hanno arricchito l’evento, rendendolo ancora più speciale con la direzione musicale del maestro Peppe Arezzo e con i suoni alla batteria di Peppe Tringale. Un’atmosfera magica con bellissime melodie anche grazie all’esibizione del cantante Lorenzo Licitra, noto per la sua partecipazione a “Tale e Quale Show” e per il ruolo di Gesù nel musical “Jesus Christ Superstar”, che ha incantato il pubblico con la sua voce potente e le sue interpretazioni emozionanti.

La bravissima giovane cantante Giorgia Faraone ha aggiunto un tocco di classe con le sue esibizioni vocali. Il cabarettista Massimo Spata ha regalato momenti di leggerezza e risate con il suo inconfondibile humor, strappando applausi e sorrisi a tutti i presenti. Altri momenti importanti del premio sono stati i riconoscimenti alla memoria andati al celebre fotografo Giuseppe Leone e al pittore Franco Cilia purtroppo scomparsi di recente. Premio speciale anche per la Virtus Ragusa, la squadra di basket che quest’anno ha vinto il campionato. E a proposito di sport, brevi focus anche sulla squadra di Hockey Ragusa che ha conquistato la serie A, video messaggi dalle olimpiadi di Parigi da parte dalle atlete di origini iblee Larissa Iapichino e Savita Russo, e sul progetto “Runacceptable” di Gabriele Dovis. Sul palco, oltre a vari sindaci, ai rappresentanti istituzionali e di categoria e ai rappresentanti delle aziende sponsor, sono intervenuti anche alcuni componenti del direttivo Unaie, di cui l’associazione “Ragusani nel Mondo” fa parte, e che per la prima volta ha svolto una propria riunione a Ragusa. Dopo le premiazioni, l’evento ha raggiunto il suo apice con il tanto atteso concerto dei “Cugini di Campagna”. La storica band italiana ha subito conquistato il pubblico con i suoi successi senza tempo, trasformando la piazza in una grande festa. Le note di “Anima Mia”, “Meravigliosamente” e tanti altri brani hanno risuonato nell’aria, coinvolgendo gli spettatori in un coro unanime.

Il Premio “Ragusani nel Mondo” ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di unire, nel segno della ragusanità, talenti e storie di successo che portano alto il nome di Ragusa nel mondo. Ma durante la serata ci sono state anche due importanti comunicazioni. Tra gli intervenuti l’on. Giorgio Assenza ha annunciato che il presidente della Regione, Renato Schifani, ha firmato l’atteso decreto che trasforma il Porto Turistico di Marina di Ragusa anche in un porto passeggeri, mentre Andrea Amato, con origini iblee e direttore di sala del famosissimo Teatro alla Scala di Milano ha parlato della possibilità di poter avere l’orchestra filarmonica milanese per il trentennale.