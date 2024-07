Centro storico a Ragusa, prime risposte interforze sul tema ordine pubblico

Attualità

Poidomani (Fdi): "La nostra raccolta firme su decoro, sicurezza e legalità ha ottenuto un primo riscontro"

“La risposta che, durante il fine settimana, il dispositivo congiunto delle forze dell’ordine ha fornito al nostro centro storico va nella direzione che auspichiamo e rispetto a cui, nei giorni scorsi, avevamo raccolto delle firme, in piazza San Giovanni piuttosto che al mercato dell’Ecce Homo, per una petizione che consentisse di accendere i riflettori su sicurezza, decoro e legalità. Chiediamo che questa attenzione possa essere costante almeno fino a quando la situazione complessiva di quest’area di Ragusa, dove numerose sono le problematiche con cui ci confrontiamo, torni di nuovo tranquilla”. E’ il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luca Poidomani (nella foto sotto), a dirlo mettendo in rilievo la presenza di auto della polizia di Stato, della Guardia di finanza e della polizia locale in piazza San Giovanni, durante l’orario della movida.