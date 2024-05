Chiara Mascellaro: l’icona femminile dietro il gusto esclusivo di Polara ’53

Ragusa

L'arte della mixology incontra l'empowerment femminile e l'autenticità siciliana in ogni sorso

Al centro di questa nuova avventura firmata Polara, c’è la figura straordinaria di Chiara Mascellaro. Con la sua esperienza e la sua passione per la mixology, Chiara ha guidato un team di bartender e collaborato attivamente alla creazione delle nuove ricette delle toniche e sode, portando un tocco di femminilità e raffinatezza, tema centrale nella narrazione di “Polara ’53”. Mentre la mixology è tradizionalmente considerata un territorio maschile, l’ingresso di figure come Chiara Mascellaro e di tante altre brave bartender, sta ridefinendo le frontiere del settore, aprendo le porte a una nuova generazione di talenti femminili. “Polara ’53” non è dunque solo una nuova linea di bevande, ma diventa manifesto per l’empowerment delle donne nella mixology, un tributo alla sensibilità e alla creatività che solo il genere femminile può portare. E del resto Chiara è molto più di una bartender: è un’ambasciatrice della Sicilia, della sua cultura e dei suoi prodotti, raccontati attraverso ogni cocktail che prepara. Proprio come quelli ideati con la linea “Polara ’53”, una drink list ispirata ai venti tipici delle isole minori, o ai quartieri popolari di Palermo, o ancora alle bellezze mozzafiato della costa e alla mitologia, mescolando di volta in volta vodka, tequila, rum, gin o whisky con ingredienti pregiati. Il suo percorso nel mondo del bartending ha avuto inizio nel lontano 2011, dietro al bancone di un rinomato cocktail bar di Palermo, per poi affinare le sue abilità e il suo amore per l’arte della mixology in vari locali, ma è stato il suo spirito creativo e la sua passione per la Sicilia a spingerla oltre i confini del bar in varie competizioni nazionali e internazionali, da Aibes nel 2012 a quella nel 2019 quando si è qualificata per i mondiali in Messico della competizione promossa da Tequila, testimoniando così il suo status di eccellenza nella mixology. Il culmine della sua carriera è arrivato nel 2021 con la competizione “Margarita of the Year”, dove Chiara ha presentato il suo capolavoro, il Rosalia Margarita con cui ha ottenuto il primo posto e confermandosi come una delle migliori bartender al mondo. La sua filosofia è sempre stata quella di far conoscere la sua terra natia, non solo attraverso i suoi sapori ma anche attraverso le storie che raccontano. Valori condivisi con Polara che, prima con le bibite e adesso con le nuove toniche e sode “Polara ’53”, racconta la “Vita di Sicilia” in ogni sorso.