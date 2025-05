Chiaramonte, 8 comunali costretti alla mobilità

Attualità

Perderanno il lavoro a causa del dissesto proclamato venti mesi fa dal consiglio comunale. Ecco le tutele su cui potranno contare

Sono 8 i dipendenti del Comune di Chiaramonte Gulfi che perderanno il lavoro e che saranno costretti ad andare in mobilità. E’ questa una delle conseguenze del dissesto dopo che il consiglio comunale, 20 mesi fa, aveva deliberato in tal senso dopo avere approvato la proposta presentata dalla dirigente del settore. Tra le conseguenze, per l’appunto, il ridimensionamento dell’organico del Comune in base alle norme previste a livello nazionale. Una vicenda di cui si parla da tempo ma soltanto ieri il sindaco Mario Cutello ha incontrato i dipendenti comunicando loro i numeri ufficiali degli esuberi. In pratica, andranno a casa 8 persone: 5 di categoria C e tre di categoria B. Sarebbe salvaguardata, in questo modo, la possibilità per l’ente di indire concorsi finalizzati all’assunzione di dirigenti di cui attualmente il Comune è carente. I dipendenti in mobilità potranno comunque contare su una serie di tutele.