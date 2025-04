Chiaramonte, aggiudicati i lavori per la mensa scolastica di Roccazzo

Attualità

Saranno investiti fondi pari a 550mila euro

Aggiudicati i lavori per la mensa scolastica di Roccazzo. Saranno investiti 555.000 euro con fondi Pnrr. “La nuova mensa – spiega il sindaco, Mario Cutello – rappresenta un importante servizio per accrescere il benessere dei nostri bambini e delle loro famiglie. Con questa opera, il Comune dimostra l’impegno verso l’educazione e la crescita sana dei più piccoli, che meritano ogni nostra attenzione. Ringrazio Antonio Incardona e l’ufficio tecnico comunale per tutto per il proficuo lavoro che è stato svolto”.

