Chiaramonte, al via il triduo solenne in onore di San Giovanni Battista

Società

Oggi è di scena il "Carrugghiu fest" con musica, area food, degustazioni e giochi per i bambini

E’ iniziato oggi il triduo solenne in onore di San Giovanni Battista, protettore di Chiaramonte Gulfi. Il triduo sarà predicato da padre Francesco Narcisi op. Inoltre, da oggi sarà possibile ammirare l’allestimento artistico della scalinata di via San Giovanni a cura del circolo “San Giovanni Battista”. Questo il programma della giornata. Alle 18 il corpo bandistico Vito Cutello percorrerà le vie della città, con visita alla chiesa di Santa Maria di Gesù. Dalle 18 alle 2 del mattino, al quartiere San Giovanni, di scena il “Carrugghiu fest” con musica, area food, degustazioni e giochi per bambini a cura del circolo San Giovanni Battista. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica. Al termine, l’esecuzione delle marce in piazza San Giovanni. Dalle 21 alle 24, inoltre, è prevista la visita del campanile, con ingresso gratuito per i minori.