Chiaramonte, al via la festa del Santissimo Salvatore

Società

Le celebrazioni al via da domenica con la svelata del simulacro marmoreo

Sarà il suono a distesa delle campane di tutte le chiese di Chiaramonte ad annunciare, domenica, 3 agosto, alle 13,30, l’apertura dei festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore a Chiaramonte Gulfi. Una tradizione religiosa molto sentita, nel paese montano, durante il periodo estivo, ospitata nella chiesa omonima quando si registra la consistente presenza di numerosi devoti e fedeli. L’apertura delle celebrazioni sarà anticipata, domani, sabato 2, alle 19, nella chiesa del Carmelo, dalla solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa.