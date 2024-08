Chiaramonte, aperti i festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore

Società

Il suono a distesa delle campane ha dato il via alle celebrazioni

E’ stato il suono a distesa delle campane di tutte le chiese di Chiaramonte ad annunciare, ieri, mercoledì 31 luglio, alle 13,30, l’apertura dei festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore a Chiaramonte Gulfi. Una tradizione religiosa molto sentita, nel paese montano, durante il periodo estivo, ospitata nella chiesa omonima con la presenza di numerosi devoti e fedeli. Sempre ieri, nel tardo pomeriggio, è stato il corpo bandistico Vito Cutello, diretto dal maestro Paolo Scollo, a percorrere le vie del paese. In chiesa, quindi, il canto dei Vespri in onore di Cristo Re e la celebrazione presieduta dall’arciprete parroco, il sacerdote Graziano Martorana. In serata, il canto delle litanie ha accompagnato il sempre suggestivo rito della svelata del venerato simulacro marmoreo del Santissimo Salvatore. In mattinata si era tenuta la celebrazione eucaristica presieduta da fra’ Innocent Rutayisire, ofm, e l’adorazione eucaristica comunitaria a cura del gruppo degli adoratori.