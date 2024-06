Chiaramonte, arriva il braccio reliquiario di San Giovanni Battista

Società

Per domenica è in programma un momento di grande intensità spirituale

La festa di San Giovanni Battista, protettore di Chiaramonte Gulfi, vivrà domenica 16 giugno un momento di grande intensità spirituale. Mentre stanno procedendo i riti del novenario, ospitati nella suggestiva chiesa commendale che sorge su una delle sommità del centro ibleo, domenica, alle 18, in chiesa Madre, ci sarà l’arrivo del braccio reliquiario di San Giovanni Battista dalla Cattedrale di Ragusa. Da qui, lo stesso sarà portato in processione verso la chiesa di San Giovanni Battista (nella foto) per la via San Paolo e per la via San Giovanni.