Chiaramonte, atto vandalico o cos’altro all’ex hotel La Pineta?

Attualità

Tutto ciò a pochi giorni dalla parziale demolizione della struttura

Il piano dell’ex hotel La Pineta che sarà demolito è stato imbrattato con una scritta che di fatto occupa l’intera superficie. Tutto ciò a pochi giorni dalla parziale demolizione della struttura. Si legge K F A e si vedono due smile, uno sorridente e l’altro no. Non c’è ancora chiarezza sul significato della scritta. Forse le iniziali di chi ha dipinto questo murale? Il tentativo, secondo alcuni, di lasciare un segno proprio nel momento in cui l’immobile sarà demolito. E’ stato necessario un bel po’ di tempo per realizzare questo “ricordino” che comunque avrà vita breve.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA