Chiaramonte, autoarticolato si ribalta: un ferito

Cronaca

L'episodio è accaduto questa mattina in località Roccazzo. Chiusa la Sp 5 in entrambi i sensi di marcia per consentire il recupero del mezzo

Un autoarticolato si è ribaltato questa mattina intorno alle 8,30 sulla Sp 5 in zona Roccazzo (territorio di Chiaramonte), in direzione aeroporto. Il tir che trasportava imballaggi in cartone, per cause in via di accertamento, si è ribaltato lungo la carreggiata. Il conducente, un uomo di 38 anni, è rimasto ferito in modo lieve ed è stato trasportato all’ospedale Guzzardi di Vittoria per le cure del caso. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Chiaramonte. Chiusa la Sp 5 in entrambe le carreggiate. Anche la polstrada è sul posto mentre la gru dei vigili del fuoco si sta occupando di spostare il mezzo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA