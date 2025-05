Chiaramonte, bus pieno di studenti finisce contro un muro

Attualità

L'episodio è accaduto nel pomeriggio. La denuncia del consigliere Cultrera: "Ma cosa dobbiamo aspettare? Oggi evitata una potenziale strage"

“Sembra un titolone per fare paura e invece è quello che è successo oggi ad uno degli autobus tornati da Ragusa per Chiaramonte Gulfi, pieno di studenti”. E’ quanto dichiara il consigliere comunale e consigliere provinciale Samuele Cultrera descrivendo quello che è accaduto.

“La condizione disastrosa di Ast l’abbiamo già denunciata più volte ma oggi raggiungiamo un livello ancora più pericoloso. Da accertare la dinamica, ma questo episodio ultimo dei tanti è purtroppo un ulteriore specchio della condizione della compagnia. La soluzione l’abbiamo proposta per dare sicurezza ai ragazzi che vanno a scuola: serve sostituire il servizio di trasporto studenti con altre ditte. Lo abbiamo detto più volte, abbiamo pure portato una mozione in consiglio comunale per sostenere questa tesi”.