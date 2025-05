Chiaramonte, carenza di bombole d’ossigeno. La denuncia di Iacono

Attualità

"Una carenza che rischia di mettere in difficoltà numerosi malati e le loro famiglie"

Il consigliere comunale di Chiaramonte Gaetano Iacono (nella foto), che ricopre anche il ruolo di coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, è intervenuto per denunciare la limitatissima disponibilità di bombole di ossigeno per i pazienti che ne hanno bisogno. Una carenza che, specie a Chiaramonte, rischia di mettere in difficoltà tanti malati e le loro famiglie.

“Da diverse segnalazioni emerge come a Chiaramonte, ma anche in tutto il territorio provinciale vi sia la mancanza di questo servizio essenziale. Le bombole di ossigeno sono vitali e la salute dei nostri concittadini non può essere messa a rischio e neanche si possono condannare le famiglie a percorrere decine e decine di chilometri per recuperare una bombola”, dice Iacono.