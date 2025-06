Chiaramonte, continuano i momenti speciali dedicati a Maria Santissima delle Grazie

Società

Oggi la serata offerta dalle associazioni. Domani quella animata dalle associazioni motoristiche

Continuano, a Chiaramonte Gulfi, i momenti speciali dedicati a Maria Santissima delle Grazie dopo l’inizio del novenario, domenica scorsa, in seguito alla tradizionale “Sciuta” del simulacro e al trionfale ingresso dello stesso in chiesa Madre. Questa sera, alle 21, un momento particolare con la serata offerta dalle associazioni. Si sono unite per l’occasione l’associazione giovanile Roccazzo, l’associazione Muti, l’associazione Piano dell’Acqua e l’Avis cittadina per organizzare un momento di convivialità che non mancherà di attirare l’attenzione di fedeli e devoti. Domani, giovedì 5 giugno, si prosegue con la celebrazione eucaristica delle 11 presieduta da don Luca Roccaro. Nel pomeriggio, alle 18,45, la recita del Rosario meditato e la celebrazione eucaristica delle 19,30.