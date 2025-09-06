Chiaramonte, divertimento continuo con Zuppà

Società

Stasera il carnevale estivo, domani trekking

Il divertimento continua con Zuppà, il festival delle arti promosso dalla consulta dei giovani di Chiaramonte Gulfi con il sostegno del Comune, della Provincia di Ragusa, della Regione, dell’Ars e della Pro Loco. Mentre ieri la festa ha invaso con una straordinaria energia le vie del centro montano e oggi c’è grande attesa per il carnevale estivo con la sfilata dei tre carri allegorici e del gruppo mascherato, riflettori già puntati sul trekking in pineta di domani, ultimo appuntamento della quattro giorni. L’escursione è a cura di In GiRo Trekking (guida Aigae), in collaborazione con Ilenia@ticidevoportare_insicilia.