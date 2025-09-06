Società
Chiaramonte, divertimento continuo con Zuppà
Stasera il carnevale estivo, domani trekking
Il divertimento continua con Zuppà, il festival delle arti promosso dalla consulta dei giovani di Chiaramonte Gulfi con il sostegno del Comune, della Provincia di Ragusa, della Regione, dell’Ars e della Pro Loco. Mentre ieri la festa ha invaso con una straordinaria energia le vie del centro montano e oggi c’è grande attesa per il carnevale estivo con la sfilata dei tre carri allegorici e del gruppo mascherato, riflettori già puntati sul trekking in pineta di domani, ultimo appuntamento della quattro giorni. L’escursione è a cura di In GiRo Trekking (guida Aigae), in collaborazione con Ilenia@ticidevoportare_insicilia.
E' Ilenia Curiale, una traveller blogger tra le più famose, in grado di mettere in rilievo le bellezze paesaggistiche e monumentali di Chiaramonte e di farle conoscere al popolo dei social. L'evento è a pagamento e a numero chiuso. Per informazioni è possibile scrivere un messaggio a My digital travel agency al numero 351.7031791. Il programma completo di Zuppà è consultabile su www.zuppachiaramonte.it.