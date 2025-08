Chiaramonte, dopo la svelata entra nel vivo la festa del Santissimo Salvatore

Società

Momenti religiosi molto intensi per i devoti e i fedeli del centro montano ibleo

Dopo che ieri sera c’è stata la svelata del venerato simulacro marmoreo del Santissimo Salvatore, è entrata nel vivo la festa che, ogni anno, a inizio agosto, cattura il cuore dei fedeli di Chiaramonte Gulfi. Prima della svelata, il canto delle litanie e il canto solenne dei Vespri, con la benedizione eucaristica. Oggi, a mezzogiorno, torna il festoso scampanio di campane che già ieri aveva annunciato l’apertura delle celebrazioni. Alle 18,45 ci sarà la recita del Rosario con la litania e coroncina in onore del Santissimo Salvatore.