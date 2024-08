Chiaramonte, è festa per il patrono San Vito

Società

Nel centro montano prendono il via domani le iniziative che coinvolgono una intera comunità

E’ di nuovo festa. Che ritorna, sotto il segno della tradizione. Sono celebrazioni che puntano a rinnovarsi sulle orme del Patrono seguendo un itinerario di fede vero e proprio. Per ancorarsi il più possibile alla devozione. Così da consentire a un numero sempre maggiore di persone di onorare San Vito. A Chiaramonte Gulfi prendono il via i giorni di giubilo di una intera comunità. Da domani e sino a domenica 25 agosto l’attenzione è tutta centrata sull’angelico martire.

“San Vito, nostro giovane Patrono – commenta l’arciprete parroco, il sacerdote Graziano Martorana – ancora una volta parla al nostro cuore e ci interpella sulla domanda se vale la pena essere cristiani e seguaci di Gesù. In un tempo in cui la fede sembra più relegata all’aspetto devozionistico e tradizionale e meno incisiva negli ambiti della vita dell’uomo, San Vito ci invita a scommetterci in prima persona e a difendere e diffondere la fede, prima di tutto con la coerenza personale e poi permeando di Vangelo la vita dell’uomo dal suo concepimento fino alla sua morte. Il martirio del nostro patrono sia un richiamo costante a scommettere la nostra vita per Gesù e il suo vangelo sia un monito alla conversione quotidiana, sia uno sprone a difendere la nostra fede”.