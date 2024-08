Chiaramonte, è la festa del Santissimo Salvatore

Società

Stasera la tradizionale processione per le vie del centro montano

Oggi a Chiaramonte Gulfi è la solennità della festa in onore del Santissimo Salvatore. Alle 8, alle 12 e alle 18 lo sparo di colpi a cannone e lo scampanio festoso nel paese. Nella mattinata di oggi saranno distribuiti i girasoli in onore e devozione del Santissimo Salvatore. Alle 9 la celebrazione eucaristica presieduta da fra’ Didier Kingeleshi Maso ofm, alle 10 in piazza Duomo le marce sinfoniche eseguite dal corpo bandistico Cutello, alle 11 la santa messa presieduta da don Graziano Martorana, alle 14,30 ci sarà la discesa del simulacro e la sistemazione per la processione. Alle 19, dalla casa comunale, il sindaco Mario Cutello e le autorità accompagnate dalla banda musicale si recheranno nella chiesa del Santissimo Salvatore. Alle 19,30 prenderà il via la solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Piccione. Alle 20,30 i tamburi imperiali di Giarratana annunciano la solenne uscita del simulacro del Santissimo Salvatore “patronu o munnu”.