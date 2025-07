Chiaramonte e le poesie di Giovanni Gulino

Cultura

Domani la presentazione del libro di uno speciale autore

Proseguono gli appuntamenti della Pro Loco a Chiaramonte Gulfi nel contesto del trittico di eventi che sta caratterizzando questo fine settimana. Domani, domenica 13 luglio, alle 19, nella sede dell’ex museo dei cimeli storico militari in piazza Duomo, in collaborazione con il Comune, sarà presentato il libro “Frammenti di cuore” di Giovanni Gulino (nella foto), con il sottotitolo “Riflessioni di un aspirante poeta”. Interverranno Lucio Molè, presidente Pro Loco, e Giorgio Licitra, scrittore. Le poesie saranno recitate dall’attore Mario Tumino mentre il musicista Enzo Trigili allieterà la presentazione con le sue composizioni. “Giovanni – spiega il presidente Molè – è un ragazzo speciale, con una vocazione innata per il bello che le parole riescono ad esprimere. La poesia è stata da sempre la sua passione e non mancherà di emozionarci. Invito tutti a partecipare perché sono certo che sarà un’occasione ricca di stimoli che potrà aiutarci a comprendere che cosa è veramente importante nella nostra vita”.

